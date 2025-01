Justice : Tout ce qu’il faut savoir sur le Pool judiciaire financier (PJF), un nouveau mécanisme pour lutter contre la criminalité financière

XALIMANEWS-Le Sénégal s’est renforcé dans sa lutte contre la criminalité financière avec la création du Pool judiciaire financier (PJF), une nouvelle institution mise en place pour traquer un large éventail d’infractions, allant de la corruption au financement du terrorisme.

C’est le Garde des Sceaux et ministre de la Justice, Ousmane Diagne, qui a procédé à l’installation du PJF, le mardi 17 septembre 2024. Il avait souligné que cette juridiction répondait mieux aux défis actuels que son prédécesseur, la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI).

« Le PJF ne se contente pas de remplacer la CREI ; il se veut plus innovant et plus en phase avec les exigences du moment », avait-il déclaré M. Diagne, en présence des membres de cette nouvelle juridiction.

Le Pool judiciaire financier est un ‘’nouveau mécanisme’’ né d’une loi du 2 août 2023.

Le PJF est une juridiction à compétence nationale, créée au sein du tribunal de grande instance Hors Classe de Dakar de la cour d’appel de Dakar pour réprimer les infractions à caractère économique et financier.

Le Pool judiciaire financier allie les besoins d’efficacité dans la répression, et d’efficience dans la gestion des ressources humaines. Cependant il a un domaine de compétences plus « élargi’’ que celui de la CREI.

Selon le ministre de la Justice, Le PJF prend en compte les affaires relevant de la corruption et des pratiques assimilées, tels que les faits de détournement et de soustraction de deniers publics, d’escroquerie, de faux monnayage, les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, celles relatives à la réglementation des marchés publics, à la piraterie maritime, au financement du terrorisme, au trafic de migrants et à la réglementation bancaire.

Le procureur de la République financier peut être saisi sur dénonciation, plainte «ou par toute autre voie prévue par la législation en vigueur ou agissant d’office», souligne la loi du 20-Juillet. Il peut déclencher une enquête préliminaire en passant par des fonctionnaires de la hiérarchie A ou des officiers de police judiciaire, soit à titre individuel soit dans le cadre de brigades spécialisées.

Le PJF est constitué de :

Membres du parquet du tribunal de grande instance Hors Classe de Dakar (4) : Monsieur El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, procureur de la République financier ; Monsieur Abdoulaye Diouf, procureur de la République financier adjoint ; Monsieur Ibrahima Faye, substitut du procureur de la République financier ; Monsieur Harouna Sow, substitut du procureur de la République financier ;

Membres du collège des juges d’instruction au tribunal de grande instance Hors Classe de Dakar (6) : Monsieur Idrissa Diarra, président du collège des juges d’instruction financier ; Monsieur Massaer Sarr, juge d’instruction financier ; Monsieur Babacar Diop, juge d’instruction financier ; Monsieur Mouhamadou Ndéné Ndir, juge d’instruction financier ; Monsieur Moustapha Fall, juge d’instruction financier ; Madame Nelly Secko Dieng, juge d’instruction financier.

Membres de la chambre de jugement financière au tribunal de grande instance Hors Classe de Dakar (5l : Monsieur Papa Mohamed Diop, président de la chambre de jugement financière ; Monsieur Mamadou Yakham Keita, membre ; Monsieur Mor Lo, membre ; Monsieur Ousseynou Sy, membre ; Monsieur Ngor Diop, membre ; Madame Aissétou Kanté Faye, membre ;

Membres de la chambre d’accusation financière de la cour d’appel de Dakar (6) : Monsieur Mamady Diané, président de la chambre d’accusation financière ; Monsieur Alioune Sall, membre ; Monsieur Tahir Ka, membre ; Monsieur Abdoul Aziz Baro, membre ; Monsieur Samba Ndiaye, membre ; Madame Adji Mame Bousso Guèye, membre ;

Membres de la chambre des appels financiers de la cour d’appel de Dakar (5) : Madame Anta Ndiaye Diop, présidente à la chambre des appels financiers ; Monsieur Mamadou Diallo, membre ; Monsieur Thierno Niang, membre ; Madame Fatou Binetou Cissokho, membre ; Monsieur Fall Babacar Sy, membre.