Kaolack : 800 agents de police mobilisés pour le Gamou, avec un focus sur Médina Baye

Au total, 800 membres de la Police nationale, dont 600 issus du Groupement mobile d'intervention (GMI), seront déployés à Kaolack (centre) pour assurer la sécurité du Gamou dans les différents foyers religieux, notamment à Médina Baye. Cette information a été communiquée par le commissaire central, Aliou Bâ, chef du service régional de la sécurité publique.

Lors d’une conférence de presse, le commissaire Bâ a expliqué : ‘’L’année dernière, nous avions engagé 700 éléments mais, cette année, nous sommes montés en puissance avec un dispositif de 800 agents pour la couverture sécuritaire du Gamou, avec l’attraction majeure, celui de Médina Baye’’.

Il a ajouté que, en plus des 200 éléments des commissariats centraux de Kaolack et de l’arrondissement de Ndorong, 600 membres du GMI seront mobilisés et déployés. ”Il y aura aussi des éléments de la Sûreté urbaine, qui sont en tenue civile, et de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP). Parce que, pour ce genre d’évènements, nous prenons le taureau par les cornes pour engager toutes les forces afin d’éviter qu’il y ait des problèmes”, a souligné le commissaire Bâ.

Avec Aps