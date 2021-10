Huit cent cinquante neuf( 859) jeunes de la région de Kaolack ont signé, hier jeudi, leur contrat de travail dans le cadre du programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion des jeunes » xeyu ndaw ñi ». La cérémonie de signature de ces premiers contrats pour cette région du centre du pays s’est déroulée sous la présidence du ministre de l’emploi, de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’insertion, M. Dame Diop. Ces contrats de travail d’une durée de deux ans renouvelables concernent le cadre de vie, le tourisme, l’environnement, la santé, et le sport. Le département de Kaolack bénéficie d’un quota de 331 contrats, contre 336 pour Nioro et 192 pour Guinguinéo. La cérémonie de signature des contrats a vu aussi la présence du ministre de la jeunesse, Néné Fatoumata Tall, et de son homologue de l’économie numérique et des télécommunications, M. Yankhoba Diattara, ainsi que les autorités administratives.

