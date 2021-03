Les trafiquants, ne détenant pas une autorisation de convoyer des objets de cette nature, ont été arrêtés, amendés puis libérés, informe l’Aps. Il s’agit du chauffeur du camion et du convoyeur de la cargaison, tous les deux de nationalité malienne. Cent quarante-huit têtes de serpents, 900 cornes de céphalophes, 48 cornes de reduncas, une tête de crocodile du Nil, quatre têtes, quatre peaux et autant de pattes de ratels, et cinq têtes de chacals ont également été saisis, selon l’inspecteur des eaux et forêts. La saisie a eu lieu au poste de contrôle forestier de Kahone, près de Kaolack, sur un camion de type Mercedes, a précisé Moussa Dramé. Le véhicule, qui transportait également d’autres produits dont le trafic sans autorisation est interdit, est venu du Mali.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy