La première saisie porte sur huit (08) colis de chanvre indien « Green », d’un poids de 50kgrs chacun, soit un total de 400 Kg. La drogue est interceptée vers 15h 30, ce lundi 01 février 2021, dans la forêt de Paoscoto par les éléments de la Brigade mobile des Douanes de Nioro du Rip. Un peu plus tôt, une escouade du Groupement polyvalent de Recherche et de Répression de la Fraude (GPRRF), Unité douanière basée à Thiès, en mission de surveillance de la Petite côte interceptait un véhicule hippomobile (charrette) chargé de six ballots contenant 150 Kg chanvre indien. Cette saisie a été aussi effectuée dans une forêt, celle de Ngazobil (Joal). La valeur totale du produit saisi au cours de ces deux opérations est estimée à 44.000.000 de francs CFA. S’agissant de la lutte contre les faux médicaments, 5000 boites de viagra (des aphrodisiaques) et plusieurs autres types de médicaments contrefaisants dont des antibiotiques en grande quantité ont été saisis par les agents de la Brigade mobile des Douanes de Kaolack, dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 janvier 2021. Le produit était transporté à bord d’une berline de type Peugeot (voir photo). Ledit véhicule a été immobilisé par les agents de la Douanes dans une forêt classée située dans la Région de Kaffrine à la suite d’une course poursuite le long du Baobolong. L’inventaire des médicaments est toujours en cours. Leur valeur s’élèverait à plusieurs dizaines de millions de francs CFA.

