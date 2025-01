Kenya : assassinat de Richard Otieno un militant des droits de l’homme, dans l’ouest du pays

XALIMANEWS-Au Kenya, selon RFI, l’émotion est vive après l’assassinat brutal de Richard Otieno, un défenseur des droits de l’homme bien connu dans la région. Son corps sans vie a été découvert dimanche matin près de son domicile, à Elburgon, dans le comté de Nakuru, à l’ouest du pays.

Selon le média français qui cite les premiers éléments de l’enquête, la police rapporte que Richard Otieno aurait été attaqué par des individus armés non identifiés. Cependant, ses proches et collègues soupçonnent un meurtre à caractère politique, soulignant son engagement actif contre les injustices et la corruption.

Richard Otieno, était militant kényan engagé contre la corruption et actif dans le mouvement anti-gouvernemental Gen Z. Il a été retrouvé poignardé, selon la police, qui évoque une piste crapuleuse.

Cependant, son entourage, soutenu par son avocate, pointe un possible assassinat, Otieno ayant exprimé des inquiétudes pour sa sécurité. Sa mort soulève une vive réaction, dénoncée par l’ancien vice-président Rigathi Gachagua comme un signe d’intolérance politique. La Defenders Coalition alerte sur les dangers croissants pour les défenseurs des droits humains au Kenya.