. Le 17 Septembre 2020 son Excellence monsieur le président de la République était à Keur Massar pour s’enquérir de la situation des populations qui vivaient le calvaire des inondations causées par des fortes pluies. Comme un bon leader et un extraordinaire visionnaire, il avait promis d’ériger Keur Massar en département. Promesse tenue, comme quoi son excellence est un homme de parole. Outre, Keur Massar département, il suffisait juste que le nouveau préfet dudit département envoie un arrêté au ciel pour lui dire de ne pas trop pleuvoir en 2021. Le ciel a accusé réception ou pas, ce qui est sûr est qu’il n’a pas respecté l’arrêté préfectoral. Car, ce samedi de fortes pluies se sont abattues sur Dakar, et les populations de Keur Massar sont encore une fois dans les eaux de pluies. Son Excellente était à Keur Massar en s’habillant comme au sommet de la CEDEAO pour apporter « soutien » et « solidarité » aux populations qui nageaient dans les eaux de pluies alors que plus de 700 milliards était prévus pour régler les problème des inondations. Monsieur le Président, on vous remercie de votre vision et de votre capacité à déplacer les problèmes pour ne jamais les régler.

