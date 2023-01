El H. F. Mbacké poursuit : « Nous avons eu une fois de plus une vive altercation. Étant plus costaud que moi, il m’a attaqué. Sachant qu’il pourrait prendre le dessus, je me suis retiré dans ma chambre. Il y avait 2 couteaux, je me suis armé de l’un et je suis revenu à la charge. C’est alors que je lui ai administré des coups dans la région du ventre et sur le flanc, sans avoir l’intention de le tuer. »

