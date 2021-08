Le colonel Mbengue a déployé 275 gendarmes des unités territoriales et mobiles de Dakar afin de lutter contre les agressions et mettre un coup d’arrêt à la recrudescence du trafic de chanvre indien. Il a fait aussi appel à la LGI, au groupe d’intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN) et au groupe Cynophile. En tout cas, le Haut commandement de la gendarmerie nationale compte intensifier ce type d’activités opérationnelles dans tous les secteurs relevant de sa compétence pour installer la peur dans le camp des délinquants, et restaurer la sécurité et la confiance des population

