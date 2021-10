Cela s’est fait de la manière la plus sauvage. Non contents d’avoir créé une « rébellion » en Lybie ils ont eu l’indécence de leur larguer des armes. Et de bombarder sans arrêt les positions militaires pour leur prêter main forte. Ce, dans un État indépendant où beaucoup de leaders occidentaux avaient l’habitude de venir faire des courbettes pour bénéficier des largesses du Guide. L’union Africaine n’a joué aucun rôle dans cette affaire alors que Khadafi était un véritable mécène pour nombre de pays du continent. Il prenant en charge beaucoup de leurs préoccupations. Personne n’a bougé. Ils ont laissé les anciens maîtres liquider celui qui portait d’immenses espoirs pour l’unité de l’Afrique et son essor.

