Khadijatou Cissé, coach professionnelle spécialisée en intelligence émotionnelle « Normer la fonction de coach est crucial »

XALIMANEWS- En marge de la semaine du coaching, Khadijatou Cissé, une coach professionnelle spécialisée en intelligence émotionnelle, certifiée EQi2.0, praticienne en PNL et en méditation a accordé une interview à Xalima. Selon celle qui fait partie des organisateurs de l’événement, l’urgence et l’assainissement du secteur.

Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis Khadijatou Cissé, une coach professionnelle spécialisée en intelligence émotionnelle, certifiée EQi2.0, praticienne en PNL et en méditation. Je suis passionnée par le développement personnel et professionnel, et je crois fermement en la capacité du coaching à transformer les vies. En tant que membre actif de l’ICF (International Coaching Federation), avec Saliou Mbaye et le collectif des coachs ICF du Sénégal, nous avons récemment organisé la première édition de la Dakar Coaching Week, une initiative visant à promouvoir le coaching de qualité en Afrique francophone.

Pourquoi est-il important de normer la fonction de Coach ?

Normer la fonction de coach est crucial pour plusieurs raisons. Premièrement, cela assure que tous les coachs adhèrent à un ensemble de standards éthiques et professionnels, garantissant ainsi la qualité et l’intégrité du coaching offert. Cela protège également les clients en leur fournissant une assurance que le coach possède les compétences et la formation nécessaires pour les accompagner efficacement. De plus, la normalisation aide à établir le coaching comme une profession respectée et reconnue, ce qui est essentiel pour sa croissance et son acceptation dans le milieu professionnel et public.

Comment ?

Pour normer la fonction de coach, plusieurs étapes sont nécessaires. D’abord, il est important de collaborer avec des organismes professionnels reconnus comme l’ICF, qui offrent des certifications basées sur des compétences rigoureuses et des codes de déontologie stricts. Ensuite, il est essentiel de promouvoir la formation continue et le développement professionnel parmi les coachs pour maintenir et améliorer constamment leurs compétences. Enfin, il faut encourager une régulation par les pairs et le feedback des clients pour continuer à élever les standards de pratique. Ces mesures contribuent à assurer que le coaching reste une discipline dynamique, éthique, et efficace. La dakar coaching week a été une belle opportunité pour mettre en exergue et promouvoir le coaching professionnel.

Mais quel est l’intérêt du coaching ?

Le coaching professionnel est une discipline qui vise à accompagner les individus, les équipes ou même les organisations dans le développement de leurs compétences et l’atteinte de leurs objectifs spécifiques. Au cœur de cette pratique se trouve un partenariat collaboratif entre le coach et le client, où le coach agit non pas en tant qu’expert dispensant des conseils, mais plutôt en tant que facilitateur aidant le client à explorer et à exploiter son propre potentiel.

Le coaching professionnel est devenu un outil essentiel dans le monde des affaires moderne, aidant les individus à augmenter leur efficacité. Le coaching aide les individus à améliorer leurs compétences en gestion du temps, en communication et en leadership, augmentant ainsi leur efficacité au travail. Il aide à naviguer dans les transitions de carrière. Que ce soit pour une promotion, un changement de carrière ou d’autres transitions professionnelles, le coaching offre un soutien adapté pour gérer ces changements avec succès. Le coaching permet également la confiance et l’autonomie. Les séances de coaching encouragent les individus à prendre des initiatives et à développer une plus grande confiance en leurs capacités.