XALIMANEWS: Le président du mouvement Taxawu Senegaal, Khalifa Sall, a tenu à calmer le jeu suite aux spéculations nées de la sortie avant-hier, du député-maire de Dakar, Barthélémy Dias qui n’a été tendre le leader de Pastef. Une sortie qui a fait penser à un éventuel éclatement de la coalition Yewwi Askan Wi. Lors du point de presse de la conférence des leaders tenu hier, mardi 9 mai 2023, au siège du Prp, Khalifa Sall a tenu à rassurer tout le monde. L’ancien maire de Dakar assure que rien n’arrivera à les séparer. « Nous sommes une famille », s’est exclamé le président de Taxawu Senegaal. A en croire Khalifa Sall, « Il n’y a rien qu’on ne discute pas. Mais ce qui nous aidait était à chaque fois avant qu’on ne termine quelque chose, on se mettait toujours d’accord». Et de clamer : «Que personne ne pense qu’on va se disperser, que personne ne croie qu’on va se séparer. Nous avions toujours des problèmes, mais en notre sein, nous avons les moyens, les mécanismes, la force, mais surtout la conviction de faire traverser à Yewwi les péripéties auxquelles elle est confrontée », a rassuré l’ancien maire de Dakar. Et de conclure : « Je veux rassurer la population qu’on ne séparera pas aujourd’hui ni demain et Incha Allah, ensemble nous ferons face».

