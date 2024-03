Khalifa Sall: « je serai le prochain Président de la République du Sénégal pour… »

« Gratitudes infinies envers Dieu pour m’avoir guidé à accomplir mon devoir civique en votant à l’école Grand Yoff 2. Ce 24 mars, jour de respiration démocratique, nous soulage du 03 février qui fut une tâche noire dans l’histoire politique de notre pays. Il s’agit, à partir de ce jour, de construire un nouveau Sénégal, un Sénégal radieux. J’exhorte les électrices et les électeurs à se mobiliser contre toutes velléités de fraude et de manipulation du scrutin signalées dans certaines parties du pays. Incha Allah et grâce à la confiance des Sénégalais, je serai le prochain Président de la République du Sénégal pour servir l’intérêt exclusif de la Nation », a posté le leader de la Coalition Khalifa Président