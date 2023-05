Le Sénégal a connu la bonne gestion et la transparence grâce à Khalifa. Les sénégalais voyaient de lui l’homme qui était entrain de changer Dakar, comme le sauveur. Ce que Macky Sall ne voulait pas en tentant de le liquider, une liquidation ratée dont l’histoire se souviendra. Grâce à nous il a passé 32 mois en prison. Grâce à nous il est resté digne et n’a jamais accepté de deal. Grâce à nous il a rejeté toutes les propositions sucrées du pouvoir Grâce au Sénégal il a résisté à toutes les propositions sucrées de Macky Sall (Premier ministre, President de l’Assemblé Nationale…) Il est armé de son silence rempli de secrets pour se défendre. Il est toujours debout. Aujourd’hui le Sénégal est malade et a besoin de solutions. La plus grande erreur de Macky Sall, c’est d’enfermer un génie d’une sagesse haute, 32 mois en prison. Ces jours sombres lui ont permis de penser à de nombreux solutions qui pourront demain effacer les saletés de sa bande. Il est porteurs de solutions, nous devons le croire. Si Nelson Mandela était toujours vivant, il serait fier de lui, en levant haut sa main et chantant son patriotisme.

