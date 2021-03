Face aux stratagèmes du régime actuel, Khalifa Sall d’un ton très sérieux hurle: «Ça suffit !». Selon lui, le cri de guerre était qu’Ousmane Sonko ne devait pas être le troisième. « C’est l’occasion de rendre hommage à la jeunesse sénégalaise et de prier pour tous ceux qui ont fait le sacrifice suprême de leurs vies durant ce combat. Ce que nous vivons aujourd’hui est le point de départ dans la construction de ce pays et la consolidation de notre démocratie», a-t-il-assuré avant de lancer un appel : «Il faudra que la liberté et la démocratie puissent être confortées et consolidées».

