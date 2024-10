Khalifa Sall sur l’attaque de son siège: “Nous avons toutes les images et savons ceux qui sont à l’origine de cet acte’’

XALIMANEWS: Le président de Taxawu Sénégal (opposition) Khalifa Ababacar Sall a annoncé, lundi, une plainte contre les auteurs de l’incendie ‘’criminel’’ dirigé contre le siège de sa formation politique, intervenu dans le cadre de la campagne électorale pour les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain.

‘’Nous ne pouvons pas laisser passer cette situation. Une plainte sera déposée et nous allons demander à l’État de s’assumer’’, a-t-il dit lors d’une déclaration de presse.

Lundi vers 4 heures du matin, des individus non encore identifiés ont pris pour cible le siège de la formation politique, membre de la coalition Samm Sa Kaddu dans le cadre des élections législations anticipées du 17 novembre prochain.

‘’L’incendie criminel perpétré contre notre siège est un acte d’une gravité extrême. Le bâtiment a été attaqué à l’aide de cocktails Molotov par un groupe armé, alors que des personnes s’y trouvaient endormies. Grâce à Dieu, aucun décès n’est à déplorer.

J’exprime mes sincères excuses aux Sénégalaises et aux Sénégalais, ainsi qu’à mes voisins, qui ont subi d’importants dommages matériels’’, a indiqué M. Sall.

Le responsable politique a dénoncé cette attaque, invitant les autorités étatiques à prendre leur responsabilité face à cette situation.

‘’Ce qui s’est passé ici est énorme, dangereux et c’est criminel. J’espère que les autorités étatiques auprès de qui nous allons nous tourner, puisque nous allons faire toutes les procédures juridique et judiciaire, joueront leur rôle’’, a-t-il déclaré.

L’ancien maire de Dakar (2009-2018) assure détenir des vidéos qui permettent d’identifier les auteurs de cette attaque qui a causé d’énormes pertes matérielles.

‘’Nous avons toutes les images et savons ceux qui sont à l’origine de cet acte’’, a-t-il dit faisant allusion à la déclaration, dimanche, d’Abass Fall, candidat de la liste départementale de PASTEF (mouvance présidentielle) à Dakar.

‘’Nous savons ce qui se passe. Nul besoin de chercher qui sont les auteurs. Nous avons vu et entendu’’, a soutenu Khalifa Ababacar Sall.

Il appelle à la sérénité et à la responsabilité des acteurs politiques durant cette campagne où, a-t-il ajouté, les débats d’idées doivent prendre le dessus sur la violence en vue d’un scrutin paisible.