Khalifa Sall sur les résultats des législatives: “Je salue avec respect la maturité démocratique dont le peuple sénégalais…Je félicite le parti PASTEF pour sa victoire”

XALIMANEWS: Leader politique, Président de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall a réagi au lendemain de la victoire du Pastef aux élections législatives du 17 novembre 2024. L’ancien maire de Dakar félicite Pastef pour sa victoire, mais également son poulain Barthélémy Dias et sa coalition “Sam Sa Kaddu”.

“Je salue avec respect la maturité démocratique dont le peuple sénégalais a une fois de plus fait preuve. Aux Sénégalaises et Sénégalais qui ont voté dans la paix et le respect des valeurs républicaines, j’exprime toute notre gratitude.

Je félicite le parti PASTEF pour sa victoire. Je félicite toutes les listes qui ont participé aux élections législatives”, fait savoir Khalifa Ababacar Sall sur sa page Facebook.

L’ancien maire de Dakar adresse également ses félicitations à Barthélémy Dias ainsi que les responsables, militants et sympathisants de la coalition Samm Sa Kaddu pour leur campagne remarquable, empreinte de détermination et de dignité”, indique-t-il.