Kolda : 5 milliards F CFA en billets noirs saisis par la Douane

XALIMANEWS-Le Poste des Douanes de Tanaff, dans la région de Kolda, a découvert des devises en billets noirs d’une valeur de cinq milliards de francs CFA le 16 avril 2024. Cette saisie fait suite à une opération similaire à Kidira, Tambacounda, deux jours auparavant.

Les billets étaient en dollars, euros et francs CFA, totalisant cinq milliards de francs CFA, informe la Douane dans un communiqué.

Les contrebandiers, quatre au total, ont été arrêtés dans une auberge à Goudomp avec les billets dans l’intention de les blanchir. L’opération a nécessité des jours de renseignement, de surveillance et de filature avant que les agents des Douanes de Tanaff n’interviennent avec succès le 16 avril 2024 à 13h40, mettant ainsi fin aux activités criminelles de la bande.

Selon le document, la saisie comprenait quatre millions en coupures de 50, 10 et 200 dollars, quatre millions en coupures de 500, 200 et 100 euros, et deux cents millions en francs CFA.