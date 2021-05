XALIMANEWS : Bamol Baldé a annoncé sa démission de la coalition Benno Bokk Yaakaar. L’adjoint au maire et président de l’Action Patriotique Sénégalaise (APS), dit avoir quitté pour convenance personnelle. « Je sais que toute organisation sociale, notamment politique, a ses forces et ses limites, je ne vais pas pour autant juger la coalition. Cependant, je considère que mon mouvement et moi, ne nous retrouvons plus dans sa démarche. Nous avons donc décidé de claquer la porte. Nous n’avons aucun accord de principe ni compromis avec personne. Et de toutes les hypothèses, celle relative au cheminement ou alliance avec toute sensibilité avec laquelle nous partageons la même vision sur le développement du Sénégal et de Kolda en particulier n’est pas à écarter. Toutefois, nous continuerons à soutenir la vision du chef de l’État »,a-t-il dit.

