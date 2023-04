« C’est dire que la quête de l’élévation spirituelle à laquelle nous nous sommes consacrés va de pair avec la rencontre de notre prochain par la culture des valeurs de paix et de tolérance, tel que notre imam vient de nous le rappeler dans son sermon. Ces valeurs sont également des valeurs de respect mutuel et d’entraide qui rendent possible la vie en société. Parce qu’au-delà du culte rendu à Allah, l’islam est aussi une religion d’humanité, une religion de paix, de solidarité et de justice sociale, de concertation sur nos affaires communes. C’est la raison pour laquelle, profitant de cette journée, je renouvelle mon appel à toutes les forces vives de la nation à un dialogue et à une concertation, bien sûr, dans le respect de l’État de droit », a soutenu Macky Sall.

