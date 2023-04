C’est ainsi qu’il est possible de disposer d’un calendrier musulman perpétuel comme c’est le cas pour les horaires de prière. Nous avons espoir que la Oumma finira par adopter cette option pour guérir définitivement des malaises de lune. Si la maîtrise du calcul astronomique ne doit pas servir à calculer le cycle de la lune, on peut se demander pourquoi alors ce verset : «C’est Lui qui a fait du soleil une lumière et de la lune une brillance et lui a fixé des phases de afin que vous sachiez dénombrer les années et le calcul. Allah n’a créé cela qu’en toute vérité. C’est ainsi qu’Il expose Ses signes pour ceux qui comprennent». (Coran 10 : 5).

De Imam Amadou Makhtar Kanté: Selon les données astronomiques, la conjonction prochaine aura lieu ce jeudi 20 avril 2023 à 04h12 UTC, même heure à Dakar. Le nouveau croissant de lune ne sera pourtant pas visible à l’oeil nu aux Amériques, en Afrique, en Europe et en Asie mais le sera à l’aide d’instruments optiques, plus on va vers l’ouest, là où le ciel est dégagé. (Voir les cartes de visibilité disponibles sur le net). Donc, sur la base de la seule observation à l’oeil nu, le premier jour de chawwal et fête de Korité tombera ce samedi 22 avril 2023 en raison de la règle qui dit de compléter le mois à 30 jours si le nouveau croissant de lune n’est pas aperçu à l’oeil nu.

