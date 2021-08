Il nous avait promis de scinder la mer en deux. Certains Sénégalais y avaient farouchement cru non pas parce qu’ils avaient foi à ce quidam mais parce que leur mal être est tel qu’ils côtoient la mort au quotidien. Il leur fallait alors s’accrocher à cette promesse cousue de fil blanc. Les Sénégalais raffolent des vendeurs d’illusion. Koukandé l’a sans doute compris en suivant pas à pas Macky Sall. Koukandé n’a fait qu’imiter Macky qui nous avait promis 25 ministres, il en a une trentaine. Il nous avait promis de réduire, en 2011, les denrées de première nécessité. Le litre d’huile est passé de 600 Fcfa à 1300 Fcfa. Il s’était même offert une escapade dans le Ter et jusqu’à présent la date du démarrage de ce fameux Ter est conjuguée au futur. Il nous avait dit que le mandat présidentiel serait limité à deux, il a changé de fusil d’épaule pour se réfugier derrière un ni oui, ni non laconique. Que dire des 500 mille emplois par an? Sénégalais, ouvrez vos yeux et arrêtez de vous fier à ces faux messies qui n’ont que le mensonge comme arme de persuasion. Aux jeunes primo-votants, allez vous inscrire massivement car il ne reste que quelques jours. Le premier tour de la Présidentielle se jouera lors des prochaines élections locales. Faites savoir à Koukandé Sall que l’heure de la récréation est finie. Aminata Sakho Présidente du Mouvement Karim Président

