Koumpentoum : 4 morts dans deux accidents

XALIMANEWS: (Sud Quotidien) Le département de Koumpentoum a vécu une journée tragique, avec deux accidents mortels de la circulation. En effet, quatre personnes, dont une dame et deux enfants, en partance pour Kabendou pour les besoins de la Tabaski, ont péri.

Sur la route de Payar, un car s’est renversé. Un des passagers, un vieil homme d’une soixantaine d’années, y a laissé la vie et un blessé a été enregistré. Un second accident est survenu sur la route nationale n°1, à hauteur de Malème Niani. Une ToyotaPrado V8 en provenance de Dakar pour Kabendou, dans la région de Kolda, a fait des tonneaux, à la suite de l’éclatement d’un pneu. Une dame et deux enfants à bord ont perdu la vie sur le coup. Le spectacle était insoutenable, à cause de la violence du choc. Les sapeurs-pompiers ont déposé les corps sans vie à la marque du centre hospitalier régional de Tambacounda, après les constats d’usage de la gendarmerie de Koumpentoum.