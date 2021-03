XALIMANEWS: La Brigade mobile des Douanes de Koungheul, Subdivision de Kaffrine (Direction régionale du Centre) a intercepté un camion transportant 1 tonne 776 kg de chanvre indien. La saisie a eu lieu ce lundi 08 mars 2021, à 6h du matin au poste de contrôle de Koungheul. Le chanvre indien était conditionné dans 888 sachets de 2kg chacun et placé dans une cachette aménagée sous forme d’un double fond. La contre-valeur de la drogue saisie est estimée à 106 560 000 de francs CFA. Cette saisie constitue un record depuis le début de l’année. Toujours dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues, les Brigades des Douanes de Kaolack et Nioro avaient saisi en fin février 2021 près de 850 kg et une importante quantité de faux médicaments. Par ailleurs, la Brigade maritime de Joal avait arraisonné et saisi une pirogue transportant 420kg de chanvre indien conditionnés dans 15 colis. Deux personnes ont été interpelées au cours de cette opération qui a eu lieu le 02 mars 2021.

