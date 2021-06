Les autres notes sont relativement proches : noté 6 par nos reporters, Paul Pogba a un 6,6 en moyenne, N’Golo Kanté a 5 et 5,4 de la part de nos internautes, les notes d’Antoine Griezmann et d’Adrien Rabiot sont encore plus proches, 5 et 5,3. Que dire de celle de Kingsley Coman ? Sa moyenne est de 4,8 lorsque la note donnée par nos envoyés spéciaux est 5.

