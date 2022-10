Très présente sur les réseaux sociaux depuis une quinzaine d’années, cette activiste suisso-camerounaise de 53 ans se fait véritablement remarquer en octobre 2019, à l’occasion du premier sommet Russie-Afrique organisé à Sotchi. Ce jour-là, elle cible très ouvertement la France qui, dit-elle, « considère toujours le continent africain comme sa propriété ». À partir de là, son discours panafricain, anti-impérialiste et ses sorties contre la France, qu’elle accuse de néo-colonalisme vont trouver un certain écho sur le continent. « Relais de propagande russe sur le continent africain » « Nathalie Yamb, très active sur les réseaux, est un relais de propagande russe sur le continent africain et qui participe à la diffusion de fausses informations, sans doute pour des intérêts personnels, en tenant des propos très virulents contre la France en Afrique, y compris en encourageant le recours à la violence », affirme le député Thomas Gassilloud, président de la commission de la défense de l’Assemblée nationale, qui « soutient donc pleinement cette décision d’interdiction de séjour » en France. Pour le chercheur Maxime Audinet, spécialiste de la stratégie d’influence russe en Afrique, Nathalie Yamb est effectivement devenue l’une des actrices de la lutte entre Paris et Moscou. « C’est une figure militante qui se réclame d’un panafricanisme radical et qui, du fait de ses positions hostiles à la présence française, a été cooptée par tout un réseau d’acteurs russes, notamment ce qu’on appelle la galaxie Prigojine, c’est-à-dire un ensemble d’organisations, de fondations, de médias qui sont liés à Evgueni Prigojine, le célèbre sponsor du groupe Wagner. Je pense notamment au moment où en décembre 2019, Nathalie Yamb a été invitée par la Fondation pour la défense des valeurs nationales [organisation russe liée au réseau Prigojine, NDLR], mais aussi coopté par un groupe qui s’appelle Afric », expliquet-il. Les autorités françaises ont notifié à la militante suisso camerounaise Nathalie Yamb son interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français par un recommandé envoyé vendredi 14 octobre, suivant un arrêté pris le 12 janvier 2022 et que RFI a pu consulter. Paris reproche notamment à Nathalie Yamb d’encourager le recours à la violence contre des symboles de la présence française en Afrique. Une mauvaise méthode, estime cependant, Me William Bourdon, avocat, spécialiste en libertés publiques : « Ce n’est pas comme ça qu’on va éteindre l’inflation francophobe en Afrique de l’Ouest, [région] qui paye très cher une politique qui a été sourde

