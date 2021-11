Il y’a ceux qui vivent heureux, et ceux qui font semblant d’être heureux. Chez nous, le paraître a prit le dessus sur l’être, le luxe sur le confort, l’obsession sur l’ambition. On ne vit plus. On survit tant qu’on cherche à ressembler au « modèle » exigé par notre société.

