» Les travailleurs que nous sommes n’accepterons jamais d’être les victimes expiatoires d’un État irresponsable qui sacrifie l’avenir de plus de 4500 mères de familles à l’autel des caprices pernicieux d’une poignée de personnes. En effet, cette stratégie du pourrissement savamment orchestrée, avec la complicité du Directeur général, traduit la volonté de l’état de liquider ce patrimoine national. Sinon comment comprendre l’inertie de l’Etat, l’accumulation des dettes sur les bourses de sécurité familiales et la rémunération du service public, la diabolisation des opérations postales qui cachent mal des velléités de rupture unilatérale des contrats sur le paiement IPRES et les bourses de sécurité familiale, l’absence de de régulation du secteur( avec un foisonnement d’opérateurs irrégulièrs dont Dakar demm dikk, une concurrence déloyale, des Tiak-Tiak, qui pullulent sans aucune forme d’organisation du business), des sociétés nationales et privées qui violent allègrement le monopole du service postal réservé, le courrier de l’état qui échappe à l’opérateur historique, confié à des concurrents deloyaux » rétorque le secrétaire général du syndicat.

