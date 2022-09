La 14e législature de l’Assemblée nationale comptera 73 femmes, soit 44,2% des 165 députés. C’est quatre députés de plus par rapport à la précédente législature, qui en comptait 69 (41,8%). Avec 82 députés élus lors des législatives du 31 juillet dernier, Benno Bokk Yakaar apporte, logiquement, la plus grande contribution à cette féminisation de l’Hémicycle. La coalition présidentielle compte, en effet, 38 femmes, soit 23% de l’ensemble des députés et 46,34% de ses sièges. Yewwi, avec ses 25 femmes députés, arrive en deuxième position. Cela représente 15,15% de l’Hémicycle et 44,64% des sièges que cette coalition de l’opposition a obtenus.

