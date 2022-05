La 41 ème session de l’Assemblée parlementaire Paritaire Afrique-Caraïbes-Pacifique et Union européenne (ACP-UE) a eu lieu au parlement européen à Strasbourg du 1 er au 3 avril 2022.

L’Assemblée parlementaire paritaire a pour vocation de promouvoir et de défendre les processus démocratiques par le dialogue et la concertation, afin de garantir le

droit des peuples à déterminer eux-mêmes les objectifs et le mode de leur développement. Composition de l’Assemblée Parlementaire, Paritaire ACP-UE

L’assemblée se compose des représentants des 78 pays ACP et des 27 États membres de l’Union européenne. Les députés de ces 105 pays se rencontrent en

session plénière alternativement dans un pays ACP. Et en général dans le pays de l’UE qui exerce la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne.

Les deux coprésidents, l’un issu du Parlement européen et l’autre, d’une région ACP, dirigent les travaux. Vingt-quatre vice-présidents (12 européens et 12 ACP) forment, avec les deux coprésidents, le Bureau de l’Assemblée Parlementaire Paritaire.

Le Bureau se réunit au moins quatre fois par an afin d’assurer la continuité des travaux de l’Assemblée parlementaire paritaire et de préparer de nouvelles initiatives

visant, notamment, au renforcement et à l’amélioration du partenariat avec les membres des pays ACP. Thèmes débattus au cours de la session

Parmi les questions à l’ordre du jour lors de l’Assemblée Parlementaire paritaire (APP), les parlementaires ont débattu de nombreux points d’actualité: « L’invasion russe en Ukraine et de son impact global». Les parlementaires ont souligné les conséquences, notamment la hausse des prix des céréales et denrées alimentaires

qui menace la sécurité alimentaire et pourrait aboutir à une crise de la faim dans les pays du Sahel. Dans notre intervention, nous avons mis l’accent sur la situation des Africains en Ukraine qui ont été confrontés au racisme, lorsqu’ils voulaient fuir le pays. Nous avons rendu hommage à l’engagement de la Diaspora allemande et belge qui ont fait évacuer de nombreux étudiants Africains.e.s qui étudiaient en Ukraine vers les pays de l’Union européenne.

Les députés du parlement européen et ceux des ACP ont également discuté sur la menace qui pèse sur la stabilité et la paix en Afrique de l’Ouest et dans les pays du

Sahel. Cette situation a engendré des problèmes de gouvernance démocratique et la recrudescence de la pauvreté avec le risque de famine.

Nous voulons un partenariat sur un même pied d’égalité. Le nouvel accord doit donc refléter le changement d’attitude avec nos partenaires et renforcer les points qui nous préoccupent.

Monica Semedo, députée (Luxembourg) Valera Silva, député (Cap-Vert), Dr. Pierrette Herzberger-Fofana (Allemagne)

Pour mon groupe politique, les Verts, c’est la transition écologique qui tient compte du dérèglement climatique, le rôle du leadership des femmes et des jeunes, les

nouvelles technologies à la portée, l’éducation inclusive pour les filles, en tenant compte des aspirations des jeunes, la lutte contre la violence.

C’est aussi le message que les jeunes viennent de nous adresser, lors de leur télévisée par vidéo. Cela nous incite à travailler dans ce sens afin que l’on puisse

léguer à la jeune génération les jalons d’un véritable partenariat, c’est-à-dire un partenariat global qui repose sur le socle de valeurs communes à savoir la confiance

et le dialogue permanent.

Au cours des ateliers, les parlementaires ont abordé également les thèmes tels que la relance économique, l’environnement et le changement climatique, la garantie

d’une couverture sanitaire et l’accès pour tous aux vaccins COVID-19.

L’assemblée a adopté une résolution afin de soutenir les petits états insulaires face au dérèglement climatique et aux catastrophes naturelles.

Conclusion

Les travaux se sont déroulés dans une ambiance de cordialité et de respect mutuel réciproque avec la promesse de nous réunir au mois d’octobre au Mozambique. On peut cependant regretter que de nombreux députés européens ont brillé par leur absence, alors que le Parlement européen était hôte de cette rencontre et ceci à la veille de la plénière qui a eu lieu le lendemain à Strasbourg.

Dr. Pierrette Herzberger-Fofana,

Députée au Parlement Européen

1 ère Vice-Présidente de la Commission « Développement »

Vice-Présidente de l’Assemblée Parlementaire Paritaire ACP-UE

Vice-Présidente de la Délégation avec le Parlement Panafricain

