Les ressources hydriques sont très affectées par le changement climatique en Afrique. Les pays sont régulièrement confrontés aux sécheresses prolongées et aux inondations dues à l’inadéquation des infrastructures d’assainissement. Ce qui rend urgente, la résilience à ces phénomènes, d’après Agence ecofin.

La Banque africaine de développement (BAD) prévoit de déployer un programme pour renforcer l’accès aux ressources en eau et en assainissement résilientes au climat dans cinq pays africains. Il s’agit du Burkina Faso, de l’Ethiopie, du Mali, du Niger et de la Somalie.

La BAD prévoit de mettre en œuvre le programme en partenariat avec le Fonds nordique de développement et le gouvernement du Danemark

L’initiative améliorera la durabilité des systèmes d’approvisionnement en eau grâce à la construction ou la réhabilitation des infrastructures existantes. « Les infrastructures résilientes sont au cœur du processus de développement de l’Afrique. Un investissement de 93 milliards $ par an sera nécessaire au cours de la prochaine décennie pour combler le déficit d’infrastructures de l’Afrique », a déclaré Aage Jorgensen, directeur des programmes du Nordic Development Fund.

L’initiative permettra de faire des études de faisabilité pour préparer des projets bancables, afin d’augmenter le financement des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène. « A plus long terme, le programme se concentrera sur la préparation de projets prêts à être investis », ajoute Tobias von Platen-Hallermund, conseiller principal au ministère danois des Affaires étrangères.

L’initiative fournira en outre une assistance technique aux institutions et contribuera à atténuer les risques d’inondation et de sécheresse liés au climat dans les pays cibles. Pour Osward Chanda, chef du département du développement de l’eau et de l’assainissement de la BAD, la période de reprise de la covid-19 est l’occasion de promouvoir un accès plus large, équitable, durable et résilient à l’eau, l’assainissement et l’hygiène.