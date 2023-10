XALIMANEWS -Le différend entre la CBAO et Bocar Samba Dièye n’est toujours pas résolu. Monsieur Dièye demande le remboursement de ses biens ainsi que la somme débitée de son compte par la banque. Lors d’une réunion en présence de Bocar Samba Dièye, le président de l’association des clients et sociétaires des institutions financières (ACSIF), Famara Ibrahima Cissé, explique les détails et les conséquences de cette affaire. Initialement, un premier rapport d’expertise commandité par la justice avait donné raison à M. Dièye. Cependant, ce rapport a été contesté par la CBAO et remis en question par la justice, qui a donc ordonné une seconde expertise.

