XALIMANEWS- Voici des extraits du communiqué de Warkha Samb et de ses collègues de Dafadoy : « Un tel titre, dans ce contexte particulier, fait automatiquement référence à la jeune fille du nom de Adji Sarr, qui a porté plainte contre Ousmane Sonko, leader du parti Pastef pour viols et menaces de mort. Concernant la présumée victime, au-delà des traumatismes et de la peur, elle a été jetée à la vindicte populaire et son image a été ternie à travers des insultes, menaces et autres discriminations à son égard. Etant donné que le dossier est pendant devant la justice, la diffusion de cette série ne ferait que renforcer la stigmatisation à l’endroit d’Adji Sarr, mais aussi un sentiment de présomption de culpabilité de la présumée victime. Au vu des réactions sur les réseaux sociaux, les promoteurs de la série ont changé le titre pour l’appeler « Coumba Baline» qui signifierait (faiseur de troubles). Mais ce changement n’altère en rien le contenu de la série. Force est de constater, pour le déplorer, que le contenu reste le même et pourrait même constituer une atteinte grave à l’image et à la vie privée de la plaignante Adji Sarr. C’est pour cette raison que le collectif Dafadoy, fidèle à ses principes de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, sollicite la censure de cette série pour le respect des droits d’Adji Sarr, le respect de la dignité humaine tout court et la préservation de la paix sociale », conclut le communiqué du collectif « Dafadoy ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy