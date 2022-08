Les États-Unis ont également appelé jeudi la Russie à cesser toutes ses opérations militaires dans et autour des centrales nucléaires en Ukraine et dit soutenir l’appel de Kiev à une « zone démilitarisée » à Zaporijjia. « Combattre près d’une centrale nucléaire est dangereux et irresponsable », a affirmé un porte-parole du département d’État, ajoutant que « les États-Unis continuent d’appeler la Russie à cesser toutes ses opérations militaires dans et autour des centrales nucléaires et à en rendre le plein contrôle à l’Ukraine, et soutiennent les appels des Ukrainiens à créer une zone démilitarisée dans et autour de la centrale nucléaire ».

