XALIMANEWS : Des jeunes militants du Parti Démocratique Sénégalais (Pds) voulaient rendre un vibrant hommage au pape du Sopi qui souffle bientôt sur ses 95 bougies. Finalement, la cérémonie n’aura pas lieu. Le secrétaire général national du Pds a adressé une lettre aux initiateurs, en l’occurrence son «fils Bocar Niang, un militant engagé et fidèle». Pour des raisons de sécurité sanitaire, le Président Abdoulaye Wade a demandé à Bocar Niang et compagnie d’annuler la cérémonie du «Sargal». Parce que, rappelle-t-il, la pandémie de covid-19 est toujours là et que les rassemblements non indispensables doivent être évités. Cela dit, le pape du Sopi exprime toute «sa reconnaissance et ses remerciements les plus vifs» aux organisateurs.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy