Pour éclairer la lanterne des sénégalais, il nous semble nécessaire de rappeler l’historique, la symbolique ainsi que les compétences attribuées à cette institution. Le Conseil Constitutionnel, la plus haute instance de notre système judiciaire, a vu le jour en 1992, suite à la suppression de la Cour Suprême. il a été institué par la loi n* 92-22 du 30 mai 1992, modifiée par la loi organique n* 99-71 du 17 février 1999. -Il statue sur les éventuels recours et réclamations et proclame les résultats définitifs des élections nationales, -Il contrôle la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux pris par le Sénégal.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy