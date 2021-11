La Coalition YEWWI ASKAN WI exige de ses « mandataires de se rendre au niveau des préfectures et sous-préfectures en vue de vérifier le contenu des déclarations et pièces qui accompagnent les listes de candidatures de la coalition BENNO BOKK YAKAAR ». Si la coalition de l’opposition adopte cette posture c’est parce que l’article L.284 alinéa 5 du Code électoral le permet « Ces vérifications concernent notamment le respect de la règle de la parité, les candidatures individuelles et les signatures, l’éligibilité des personnes investies sur les listes, la validité des pièces d’identité, la présentation des listes majoritaires et proportionnelles ainsi que les suppléants ». Le circulaire termine par exiger des rapports, « tout mandataire de la Coalition de YEWWI ASKAN Wi est prié d’exécuter la présente note et de me produire un rapport circonstancié dans les délais de 48h ».

