La Coordination Nationale des femmes de la COJECAR avec à sa tête Mme Ndeye Yacine SENE a tenu un point à propos de la pré campagne électorale. Finalement la manifestation du mercredi n’aura plus lieu, rapporte rewmi .

La Coordination Nationale des femmes de la COJECAR , a tenu sa rencontre, au siège de l’Apr, et “rappelle que la jeunesse sénégalaise ne doit plus accepter d’être l’agneau du sacrifice d’une opposition en panne d’inspiration et incapable d’apporter une alternative sérieuse pouvant remettre en cause les grandes réussites et impacts positifs du PSE”, a dit Ndeye Yacine Sène.

La Coordination Nationale des femmes de la COJECAR tire sur l’opposition. La coordonnatrice dénonce les manipulations de l’opposition. Yacine Sène appelle la COJECAR à se mobiliser davantage dans l’unité, la cohésion et la discipline pour continuer d’accompagner le chef de l’Etat à bâtir un Sénégal émergent avec une société solidaire dans un Etat de droit. Pour le coordonnateur général du COJECAR, Samba Ndong “le mercredi prochain c’est pas un jour qui fait parti du lancement de la pré campagne donc nous n’avons pas pour le moment les informations avérées comme quoi que on va repoussé l’événement mais je pense que nous nous sommes des républicains et nous respectons le calendrier électoral. Je juge probable que cette manifestation ne pourra pas être effectuée”.

Par rapport à la cherté de la vie on sait que l’économie mondiale a été écroulée par la pandémie du Covid-19 où les pays les plus développés avaient des problèmes de survie ils ont été froidement impacté par cette crise sur tous les plans d’ailleurs( économiques, sociales, sanitaires etc…) . Et nous savons que l’ Afrique d’une manière générale précisément le Sénégal ne pas venir de nulle part dans leur rendez-vous des nations. Ensuite nous avons vue que il y’a eu un conflit il y’a eu un conflit qui s’est abattu entre l’Ukraine et la Russie qui est l’un des pays les grands producteurs de céréales et nous savons qu’en Afrique les 75 % de notre repas de notre restauration est à base de céréales. Dans toute guerre et catastrophe il y’a des conséquences immédiates et prolongées. C’est la raison pour laquelle cette flambée de prix aucun pays développé ne peut s’en passé même les États Unis leur baril de pétrole à augmenter de plus de 1500$.

Le Sénégal étant un pays en voie de l’émergence qui est entrain de regarder et de ce protéger dans l’avenir il ne peut pas être épargné de cette crise. “L’Etat à perdu plus de Milliards de nos francs CFA pour subventionner le secteur de l’économie plus précisément le commerce mais on n’est obligé qu’il ait cette flambée des prix. Je lance un appel aux sénégalais qu’ils soient beaucoup plus conscients des réalités économiques mondiales qui sont entrain d’impacté négativement l’économie africaine”, souligne Samba Ndong.

”Le président de la république s’il le pouvait il y aurait même pas de prix avec les ressources, on est obligé d’annoncer les conséquences et essayer de voir l’ensemble des mécaniques que le président de la république va utiliser pour régler d’une manière drastique cette hausse des denrées de première nécessité”, a conclu le coordonnateur général du COJECAR.