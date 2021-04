XALIMANEWS: Touba et plus précisément Darou Karim est en deuil. En effet, Serigne Cheikh Mbacké Ibn Serigne Modou Khary Mbacké n’est plus selon nos confrères de Dakaractu. Le chef religieux a tiré sa révérence ce jeudi. L’inhumation est prévue le même jour. Serigne Fallou Mbacké est le nouveau khalife de Darou Karim. La rédaction de Xalima présente ses sincères condoléances à la famille de Serigne Massamba Mbacké et à toute la communauté Mouride

