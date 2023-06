La dépréciation de la connaissance et de ceux qui la portent au moment où tous les pays du monde se bousculent pour être les plus innovateurs, les plus accueillants pour les les meilleurs cerveaux, fait de notre pays un des plus grands cancres dans la compétition mondiale pour le bien-être des populations.

En fait, il fait comprendre à chaque Sénégalaise et à chaque Sénégalais que son parcours et ses diplômes ne servent à rien, ce qui compte, ce qui est plus important, c’est son adhésion à sa politique et son engagement à son maintien.

