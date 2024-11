La CPI émet des mandats d’arrêt contre Netanyahu, Gallant et Deif

XALIMANEWS: La Cour pénale internationale (CPI) a émis, jeudi, des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, et le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif pour des crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

L’annonce émane d’un communiqué de la chambre préliminaire de la CPI rendu public le même jour à la Haye, aux Pays-Bas.

‘’La Chambre a émis des mandats d’arrêt contre deux individus, M. Benyamin Netanyahu et M. Yoav Gallant, pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis au moins à partir du 8 octobre 2023 jusqu’au 20 mai 2024 au moins, jour où l’accusation a déposé les demandes de mandats d’arrêt’’, a souligné la CPI dans le communiqué.

La Chambre préliminaire de la CPI a également émis un mandat d’arrêt à l’encontre du leader de la branche armée du mouvement islamique de la résistance palestinienne (Hamas) Mohammed Deif, que l’armée israélienne a déclaré avoir tué dans la bande de Gaza.

En mai dernier, le procureur de la CPI, Karim Khan, avait requis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et M. Yoav Gallant, convaincu de leurs responsabilités dans des faits de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité perpétrés dans l’enclave palestinienne de Gaza.

Les faits visés portent sur des massacres et autres atrocités qu’aurait commis l’armée israélienne dans sa riposte à une attaque meurtrière revendiquée le 7 octobre 2023 par le mouvement de la résistance palestinienne, Hamas.

Quelque 1200 Israéliens avaient péri dans cette attaque perpétrée en territoire israélien. Des dizaines d’otages israéliens sont également entre les mains des combattants palestiniens.

Le bureau du procureur de la CPI avait, dans la foulée, demandé à ce que des mandats d’arrêt soient émis contre trois dirigeants palestinien, Yahya Sinwar, Mohammed Dian Ibrahim Al-Masri et Ismail Haniyeh.

Yahya Sinwar, ancien chef du Hamas, et Hanieyeh, le chef politique du mouvement depuis été tué par Israël.

L’armée Israélienne a assuré avoir également éliminé le chef de la branche militaire du Hamas dans un bombardement.

Sinwar, nommé à la tête du Hamas après l’assassinat d’Ismael Haniyeh est mort au combat dans la bande de Gaza.

La CPI a émis un mandat d’arrêt contre le chef de la branche militaire du Hamas en l’absence de preuves de sa mort.

Plus de 45. 000 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants ont perdu la vie depuis le déclenchement de l’intervention de l’armée israélienne dans la bande de Gaza.

La quasi-totalité des infrastructures hospitalières, universitaires et scolaires ont été détruites dans l’enclave palestinienne.