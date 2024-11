La déferlante patriotique dans le Djoloff

XALIMANEWS- Ce dimanche matin, le ministre El Malick Ndiaye a sillonné les rues de la ville de Dahra, suscitant un véritable engouement dans le cadre de sa campagne pour les Législatives. La tête de liste départementale de PASTEF à Linguère, a mené des opérations de porte-à-porte dans les lieux publics et auprès des commerçants du marché local.

Lors de ces visite, il a échangé directement avec les citoyens et les acteurs économiques, écoutant leurs préoccupations et discutant des initiatives à mettre en place pour soutenir leurs activités et le développement de la commune.

Le ministre et candidat s’est également rendu au marché à bétail de Dahra, où il a rencontré les éleveurs du département. Au cours de cette visite, il a écouté leurs préoccupations et leurs suggestions concernant les défis auxquels ils font face.

Le ministre a souligné l’importance de l’élevage dans l’économie locale et nationale. Il a présenté plusieurs initiatives visant à soutenir le secteur, notamment l’instauration d’une usine de transformation du bétail, la création d’une usine de transformation du lait et la mise en place d’un abattoir national à Dahra.