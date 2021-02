Selon l’expert, la démission de Moustapha Guirassy et de Cheikh Bamba Diéye respectivement président de la commission ad hoc et représentant des non-inscrits, ne profite pas au leader de Pastef. « Cela va à l’encontre d’Ousmane Sonko. Ce sont des membres qui sont favorables à la cause d’Ousmane Sonko. Cela va renforcer la prééminence du point de vue numérique des membres de Benno Bokk Yakaar. Ces démissions sont des aveux d’impuissance et des formes d’indignation exprimés par Cheikh Bamba Dieye et Moustapah Guirassy qui va d’avantage faciliter la tâche à la majorité au niveau de l’ Assemblée Nationale » a t-il précisé.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy