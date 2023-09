ADVERTISEMENT

Pour rompre l’enchaînement des cycles de coup d’Etat et de violence, les Etats ouest-africains devraient réfléchir sur le modèle de démocratie répondant aux réalités endogènes de l’Afrique. Ils devraient s’atteler à instaurer des institutions nationales d’une légitimité incontestable, empreintes de responsabilité et d’excellence, vouées à garantir la stabilité institutionnelle, la sécurité des citoyens, la quête de la justice, et la promotion de l’emploi.Une analyse de la situation actuelle de cette sous-région africaine permet de relever plusieurs sources de fragilités notamment la défaillance de l’État de droit, l’État impuissant, l’économie défaillante, la société fragilisée et l’État illégitime ou non représentatif. L’illégitimité, qui prévaut largement au sein de ces États, est fréquemment associée à leur manque de représentativité. Cela se manifeste notamment par la confiscation du pouvoir, caractérisée par des processus de sélection des dirigeants contestés, ainsi que par l’absence de contrôle démocratique et de mécanismes de contrepouvoir. La corruption des dirigeants, l’absence d’esprit de service public et de souci du bien commun, l’exacerbation des communautés et le non-respect des libertés publiques viennent le plus souvent se rajouter à cet état de fait.L’illégitimité de l’autorité politique apparaît ainsi comme un facteur de fragilité étatique, ce qui n’est guère contestable puisqu’elle ruine l’acceptation et l’acceptabilité spontanée des décisions prises.Toutefois, il convient de souligner que la légitimité de l’institution étatique ne découle pas uniquement, voire principalement, du respect des mécanismes constitutionnels de transmission du pouvoir, mais dépend également, voire davantage, de sa capacité à répondre aux besoins de la population. Le pouvoir n’est légitime que par la manière dont il s’exerce et non par son fondement. Du moins peut-on convenir que la légitimité de la source du pouvoir d’État doit être complétée ou réalisée par celle de son exercice. Or les missions étatiques se sont développées, il ne s’agit plus seulement d’assurer l’ordre public, ce que le critère étatique de l’effectivité du pouvoir politique traduisait, mais d’intervenir pour fournir ou garantir des prestations sociales (au sens large de ce qualificatif). Sans devenir un critère d’identification de l’État, cette fonction élargie de l’Etat, doit être un sacerdoce pour celui-ci. La capacité d’un Etat à remplir ses fonctions clés et à fournir les services de base, dont les citoyens ont besoin et qu’ils ont raison d’exiger, est une source majeure de légitimité. L’idée que les États doivent se concentrer sur leurs fonctions essentielles et la souveraineté, en répondant aux besoins de leurs populations, est de plus en plus populaire dans cette région. Cela pourrait devenir une réalité juridique à l’avenir. En d’autres termes, les populations veulent que leurs gouvernements fonctionnent efficacement et s’occupent de leurs besoins. Cependant, la démocratie, bien qu’importante, ne garantit pas toujours une autorité gouvernementale durable et solide.Osons la démocratie de concordance !La démocratie de concordance à travers un gouvernement de concordance permettrait de mettre en place une nouvelle architecture institutionnelle dans ces Etats ouest-africains. Ce sera totalement différent des gouvernements de concurrence qu’on a hérité du colon. Cette concordance supposera la communion, le partage et la concertation entre acteurs politiques quelle que soit son appartenance et/ou idéologie. Elle permettra de battre en brèche la transhumance, réduire les pouvoirs du Président de le République, bannir le musellement des minorités et incarne un gouvernement concerté et hétéroclite. C’est ce même modèle que propose le Dr El Hadji Abdourahmane DIOUF Président du parti Awalé dans son ouvrage « Awalé, de la concurrence à la concordance, transitions vers la première République sénégalaise », un essai de 343 où il propose ceci pour migrer vers cette concordance : « les modalités de choix de notre Président de la République sont revues et corrigées. Il devient un Président à dimension humaine ! C’est un Président concordant ! Notre gouvernement n’est plus exclusif ! Il est composé, suivant un principe de proportionnalité ! C’est un gouvernement de concordance ! Le Président concordant et le gouvernement de concordance sont les mandataires de notre concordance exécutive ! »Ce modèle de gouvernance qui est le plus adapté au contexte actuel de la sous-région sera sans nul doute un début de solution à cette instabilité de nos institutions, et permettra d’instaurer un dialogue permanant entre nos gouvernants. Ce qui réduira cette fragilité et nous propulsera vers la concrétisation d’unité africaine, une Afrique souveraine qui nous ressemblera et nous rassemblera.

Mountakha FALL, Délégué national à la communication du parti Awalé