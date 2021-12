À l’occasion de sa visite officielle au Sénégal, Mme Kristalina GeorgievaA, Directrice Générale du Fonds Monétaire International a effectué une visite à la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) pour mieux apprécier les interventions de la structure en charge de la promotion de l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes au Sénégal. Ce rendez-vous s’est déroulé ce samedi 11 décembre et a réuni différents entrepreneurs accompagnés par la DER/FJ. Devant la Directrice générale du FMI, ces derniers parmi lesquels Dicko SY (Dictaf corporation Sarl), Bamba LO (Paps), Sophie Zinga (Dakar Design Hub), Aziz Yérima (PayDunya), Boussoura Talla Gueye (SetTIC), Yaye Souadou Fall (E-COVER), Faye Ely Manel (Solutroniq), Africa Smart Citizens S.A.S, Abdou Bakhy Mbacke (CIPROVIS), ont pu partager leurs expériences. Les entrepreneurs ont pris part au panel sur l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes, pour une relance inclusive, durable et résiliente, selon lactuacho. Tous ont souligné que la crise avait transformé l’environnement des affaires, poussant chaque entreprise à trouver les voies de la résilience et de l’adaptation pour continuer à se développer, informe l’Agence35 °Nord La Directrice Générale du FMI a pour sa part rappelé l’engagement sans précédent de l’institution à accompagner la relance des économies africaines, notamment celle sénégalaise, à travers l’allocation de droits de tirage spéciaux (DTS) ; la plus élevée de l’histoire dont une grande partie doit permettre aux pays du continent de surmonter la crise. Elle a souligné également l’importance d’une meilleure coordination entre opérateurs et banques pour faciliter l’inclusion financière. Par ailleurs, elle a salué le rôle que joue la DER/FJ dans la stratégie d’inclusion financière de l’État sénégalais en facilitant l’accès aux financements pour les entrepreneurs. Selon l’agence, lors de ses échanges avec le Ministre Délégué général à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes, M. Papa Amadou Sarr, la Directrice générale du FMI, Mme Kristalina Georgieva, a loué le travail accompli par la DER/FJ. D’ailleurs, elle recommande la duplication du modèle de la DER/FJ aux autres pays d’Afrique couverts par le FMI

