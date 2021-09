Dans le cadre d’un atelier organisé le 3 septembre, et en présence de la diaspora sénégalaise et des professionnels du tourisme américain, l’ASPT a présenté l’offre de la Destination Sénégal et sa stratégie de promotion sur le marché des USA. Le Consul Général à New-York, la compagnie Air-Sénégal.SA, l’AIBD et LAS.SA ainsi que d’autres partenaires ont pris part à cette rencontre.

