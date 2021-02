Il n y a pas longtemps en Espagne on reprochait à Pablo Iglesias leader de Podemos et défenseur de petites gens, l’achat d’une villa 600 000 € à Galapagar, une ville en banlieue de Madrid. Avec son épouse Irène Montero et porte-parole du parti, Iglesias avait emprunté 540 000 €, à rembourser sur trente ans. Peu satisfait de présenter le leader de Podemos comme un apparatchik et un nanti, on est allé sortir les échographies de son épouse enceinte à l’époque !

