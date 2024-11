La « Djawharatoul kamal » (La « Perle de la Perfection ») – Une voie obligée pour connaître la vraie dimension du Prophète (PSL) ! Par Dr Mouhamadou Bamba Ndiaye

[TRANSCRIPTION ET ESQUISSE DE TRADUCTION EN FRANÇAIS ET WOLOF].

La ‘’Djawharatou’l Kamal’’ (la Perle de la Perfection) est une ‘’prière sur le Prophète’’ (salâtou ‘alâ nabi’’) composée (de plusieurs salâtou) que le Vénéré Cheikh Ahmad TIDJANI Chérif (RTA) nous a apportée ; il l’a reçu du Prophète Mouhammad lui-même (PSL), en état de veille ; ce qui est une grâce exceptionnelle et le témoin d’un rang élevé auprès d’Allah (SHT) ; il n’y a donc rien d’étonnant que cette ‘’prière sur le prophète’’ soit la plus sublime des ‘’prières sur le prophète’’, de par sa beauté et surtout sa profondeur ; en vérité, elle nous apporté la quintessence de la véritable dimension du Prophète (PSL) et permet à ceux qui la pratiquent avec une autorisation valide d’en savoir chaque jour davantage – Un enseignement perpétuel, car en vérité, seul Dieu connaît véritablement son Prophète (PSL) et il en sera ainsi jusqu’à la fin du monde. Incontestablement, la ‘’Djawharatou’l Kamal’’ est l’une des preuves les plus décisives que Cheikh Ahmad TIDJANI Chérif a apportées à toute l’humanité pour confirmer son titre de « Sceau des Saints » (al khâtima’l wilâyah) – Un nouveau regard sur Cheikh – Vicaire et Serviteur du Prophète (PSL) ! Ce n’est pas seulement une affaire de tidjane ! Vous apprécierez !!!

* Allahoumma çalli wa sallim (h)alâ (h)ayni’r- rahmati’r- rabbâniyyati wa’l yâqoûtati’l moutahaqqiqati’l hâ.itati bi markazi’l fouhoûmi wa’l ma(h)ânî.

« Ô Allah répands tes bénédictions et accorde la paix [au Prophète], la « Source de la Miséricorde divine » (ayni’r-rahmati-rabbâniyyati), [comparable] au diamant d’une pureté absolue, et qui englobe la totalité des connaissances révélées et cachées.

Yalla sama borom, mâ ngi lay gnâne nga diouli ak seulmal thi yonent-bi (saw) ; té moy nga sottiko khéwal ak lér, môm mi nga khamni môy sa ‘’beutou yeurmendé’’ (ayni’r-rahmati-rabbâniyyati), melni diamant (wourouss thi bîr ay dodj), té eumb khétou khamkham yôp – yi fégne ak yi lakhou.

* wa noûri’l- akwâni’l moutakawwinati’l- adammiyyi çâhibi’l haqqi’r- rabbânî al barqi’l- astha(h)i bimouzoûni’l- arbâhil mâli(h)ati li koulli mouta(h)arridine mina’l bouhoûri wa’l- awânî.

[Ô Allah répands tes bénédictions et accorde la paix au Prophète(PSL)], la « Lumière des existences » (noûri’l-aqwâni), incarnée dans le prototype adamique (humain), détenteur de la Religion de Vérité, et comparable à l’éclair béni déchirant les nuages, annonçant la pluie des faveurs qui emplit tous les réceptacles, proportionnellement à leur capacité (rang) – fut-elle à la dimension des mers (pour les Prophètes) ou des autres récipients (pour les Saints, entre autres).

[Yalla sama borom mâ ngi lay gnâne nga diouli ak seulmal thi yonent-bi (saw) ; té moy nga sottiko khéwal ak lér, môm yonent-bi (saw) mi nga khamni moy] lérou mindéf-yôp yi-nga amal, té di nit (domou adama), di borôm diné-dji ; di ki melni mélakh bini ray thi bîr nîrou ndjeurigne (khéwal), mou diour tawou khéwal, bô khamni meunna féssal ndabou kep kou tâtân, thi lou tollô dayôm – mou tôlô guedj pour yonent-yi, walla ndap bou gueun touti pour waliyou-yi.

* wa nôurika’l- lâmi(h)i’l- ladzî mala(h)ta bihi kawnaka’l hâ.itha bi amkinati’l makânî.

[Ô Allah répands tes bénédictions et accorde la paix au Prophète (PSL)], Ta ‘’Lumière éclatante’’ par laquelle Tu emplies la totalité des lieux (monde visible et invisible).

[Yalla sama borom mâ ngi lay gnâne nga diouli ak seulmal thi yonent-bi (saw) ; té moy nga sottiko khéwal ak lér, môm yonent-bi (saw) mi nga khamni môy] sa lérou bop biy nésnéssi, bi nga fééssalé gokhou mindéf yôp (âlam-bi yôp).

* Allahoumma çalli wa sallim (h)alâ (h)ayni’l haqqi’l- latî tatadjallah min(h)â (h)ouroûchou’l haqâ.iqi (h)ayni’l ma(h)ârifi’l- aqwam çirâthika’t- tâmi’l- asqam.

Ô Allah répands tes bénédictions et accorde la paix au Prophète (PSL)], la « Source de la Vérité » (‘ayni’l-haqqi) par laquelle se manifestent toutes les vérités primordiales ; (lui) la « Source de la Connaissance » (‘ayni’l-ma(h)ârifi), ta « Voie (droite) la plus parfaite ».

Yalla sama borom mâ ngi lay gnâne nga diouli ak seulmal thi yonent-bi (saw) ; té moy nga sottiko khéwal ak lér, môm yonent-bi (saw) mi nga khamni môy] ki djeumal deugue gui nga khamni thila kêtou deugue yôp sokhékô, di mangassinou khamkham-yi, di ki gueuna mat thi gni takhawé sa diné-dji, di ki thi gueun mattal aqqam, di sa yôn bou gâw-bi pour égue thi yalla.

* ‘’Allahoumma çalli wa sallim (h)alâ tal(h)ati’l haqqi bi’l haqqi’l kan(e)zi’l- a(h)zam ifâdhatika minka ilayka ihâthati’n- noûri’l moutalsam’’

Ô Allah répands tes bénédictions et accorde la paix [au Prophète], « celui qui a révélé Dieu dans toute sa vérité » ; ton « Trésor le plus sublime » ; Ton bienfait venant de Toi et retournant à Toi ; et embrassant les secrets de l’existence, à la limite de ce que l’on peut en appréhender.

Yalla sama borom mâ ngi lay gnâne nga diouli ak seulmal thi yonent-bi (saw) ; té moy nga sottiko khéwal ak lér, môm yonent-bi (saw) mi nga khamni môy ki fégnal deugue (yalla) té soukanikou thi deugue ; di sa alal (trésor) bi gueun reuy, bi gueuna mag ; di khéwal bi diogué thi yalla dieum thi yalla, té di ki eumb sirou yalla yôp (môm yonent-bi –saw).

‘’çalla’l- lâhou (h)alayhi wa (h)alâ âlihi çalâtane tou(h)arrifounâ bi(h)â iyyâ(h)ou’’.

Qu’Allah prie sur lui [le Prophète] et sur ses siens, d’une prière par laquelle, ô Allah, Tu nous le feras connaître (sa véritable dimension) ».

Yalla sama borôm mâ ngi lay gnâne nga sotti lér et khéwal gogou thi môm yonent-bi (saw) ak ndjabôtam, ba gnâne bobou (salâtou-bi) diouralgnou gnou kham deugue deugue yonent-bi (saw), thi lignou tollôl.

Un nouveau regard sur le Prophète (PSL) ! N’est-ce pas ?

DOCTEUR MOUHAMADOU BAMBA NDIAYE

Rétro confirmateur de Cheikh Ahmad TIDJANI Chérif – le « Sceau des Saints » (al khâtima’l wilâyah).

