XALIMANEWS- Une séance de récital du Saint Coran est organisée par la famille de Diary Sow à Malicounda suite à sa disparition en France où elle poursuit ses études. La maman de la meilleure élève en 2018 et 19 est abattue et a du mal à s’exprimer suite à la disparition de sa fille. Avec une voix empreinte d’inquiétude et d’émotion, elle a pu sortir une phrase sur les ondes de la RFM: « je n’ai rien à dire pour le moment ». Pour sa part, son oncle tentera d’expliquer la situation: « nous avons appris qu’elle a disparu, rien de plus », laisse-t-il entendre avant d’ajouter: « nous ne savons pas si c’est un kidnaping, si c’est une fugue,… nous ne savons rien »

