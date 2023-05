Il y a 30 ans, Me Babacar Sèye était assassiné sur la corniche. C’était le 15 mai 1993. Presque une éternité. Cet assassinat demeure toujours un mystère, même s’il a été élucidé par la Justice. Dans la foulée de cette tragédie, plusieurs personnalités du Parti démocratique sénégalais ont été arrêtées. Au terme de plusieurs enquêtes et perquisitions, Amadou Clédor Sène, Assane Diop et Pape Ibrahima Diakhaté vont porter la responsabilité de la mort de Me Sèye. Ils seront jugés par les Cours d’assises de Dakar le lundi 26 septembre 1994. Et le 30 septembre, ils seront condamnés à 20 ans et 18 ans de travaux forcés. Mais, ils seront libérés en janvier 2002 par grâce présidentielle. Et plus tard, le 7 janvier 2005, la loi Ezzan fut votée par l’Assemblée nationale du Sénégal pour les amnistier. Pis : Clédor Sène, reconnu comme meurtrier, a réussi à obtenir un «blanchiment» social et médiatique. Comme si de rien n’était ! Quelle cruauté !



Pour la famille de l’ancien vice-président du Conseil constitutionnel, c’est comme si c’était hier. La douleur est toujours vive. Me Khalilou Sèye, porte-parole de la famille, a pris la parole pour rendre hommage à ce «pilier de la Justice», tué dans l’exercice de ses fonctions. Le Quotidien reproduit in extenso cet hommage !

«Trente ans se sont écoulés depuis que nous avons perdu une lumière éminente dans le monde de la Justice et de la constitutionnalité. Aujourd’hui, nous commémorons l’anniversaire du décès de Maître Ba­bacar Sèye, ancien vice-président du Conseil constitutionnel dont la sagesse et l’intégrité ont marqué à jamais notre pays.

Maître Babacar Sèye, tu étais un pilier de la Justice, un gardien infaillible des principes constitutionnels et un défenseur infatigable des droits de l’Homme. Ton parcours illustre la voie de la détermination, du courage et de la loyauté envers les valeurs qui soutiennent notre société.

Dans les couloirs du Conseil constitutionnel, ta voix résonnait avec une clarté indéniable. Tu as pris des décisions qui ont façonné le paysage juridique de notre Nation, protégeant les droits et libertés de chaque citoyen. Ta vision éclairée et ta connaissance approfondie de la loi ont inspiré confiance et respect dans le système judiciaire.

Mais au-delà de tes accomplissements professionnels, tu étais également un être humain au cœur généreux. Ta bienveillance et ton dévouement envers les autres étaient indéniables. Tu étais un mentor aimant, guidant de nombreux jeunes juristes sur le chemin de l’excellence. Ta compassion envers les plus vulnérables de notre société était une source d’inspiration pour nous tous.

Aujourd’hui, nous nous souvenons de toi avec un mélange de tristesse et de gratitude. La perte de ta présence physique est toujours douloureuse, mais ton héritage reste vivant dans nos cœurs. Les valeurs que tu as incarnées continuent de briller comme un phare dans notre quête de justice et d’équité.

En cet anniversaire de ton départ, nous renouvelons notre engagement à poursuivre le combat que tu as si ardemment mené. Nous continuerons de défendre les principes constitutionnels et les droits fondamentaux de tous les citoyens. Ta passion pour la Justice continuera de nous guider dans chaque décision que nous prendrons.

Maître Babacar Sèye, tu resteras à jamais gravé dans nos mémoires. Ton esprit intemporel nous rappelle l’importance de l’éthique, de l’intégrité et de la recherche incessante de la vérité. Puissions-nous, en ton honneur, œuvrer pour une société plus juste et équitable, où les droits de tous sont protégés.

Aujourd’hui, 15 mai 2023, nous te rendons hommage avec amour et respect. Que ton âme repose en paix, et que ton héritage perdure pour les générations à venir. Merci, Maître Babacar Sèye, pour avoir illuminé nos vies de ta présence et de ton dévouement indéfectible à la Justice.»

Avec LeQuotidien